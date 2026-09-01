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- Киев
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Атака РФ на Киев: запаркованные авто помешали ГСЧС вовремя начать спасение (видео)
Хаотичная парковка во дворах Киева снова заблокировала работу спасателей.
Во время ликвидации последствий российской атаки в Киеве 1 сентября спецавтомобили ГСЧС застряли из-за припаркованных во дворе машин. Пожарные потеряли драгоценные минуты, которые спасают жизнь.
Об этом сообщила ГСЧС Киева.
«В очередной раз ситуация с запаркованностью придомовых территорий создает угрозу безопасности людей, ожидающих помощи после российских атак», — отметили чрезвычайники.
При ликвидации последствий российского удара по многоэтажке в Подольском районе Киева спасатели столкнулись с проблемой проезда к месту работ. Оперативно-спасательная техника не могла быстро добраться до дома из-за припаркованных рядом автомобилей.
Поэтому в момент, когда каждая секунда имеет значение для спасения людей и ликвидации пожара, чрезвычайные службы теряют драгоценное время, что в критической ситуации может иметь серьезные последствия.
Спасатели снова обратились к водителям и балансодержателям домов с призывом не перекрывать пути для проезда оперативной техники.
«Комфорт не может создаваться ценой безопасности!» — отметили в ГСЧС.
Напомним, 1 сентября в Подольском районе Киева из-за атаки вражеских БПЛА вспыхнул пожар на 14-15 этажах 16-этажного дома, в результате чего пострадали три человека. Всего с начала суток в столице насчитывается восемь пострадавших и восемь погибших в результате российских ударов.