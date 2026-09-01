Атака РФ на Киев: запаркованные авто помешали ГСЧС вовремя начать спасение (видео)

В Киеве техника ГСЧС не могла быстро добраться до дома через припаркованные авто / © Управление ГСЧС Киева

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Во время ликвидации последствий российской атаки в Киеве 1 сентября спецавтомобили ГСЧС застряли из-за припаркованных во дворе машин. Пожарные потеряли драгоценные минуты, которые спасают жизнь.

Об этом сообщила ГСЧС Киева.

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«В очередной раз ситуация с запаркованностью придомовых территорий создает угрозу безопасности людей, ожидающих помощи после российских атак», — отметили чрезвычайники.

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При ликвидации последствий российского удара по многоэтажке в Подольском районе Киева спасатели столкнулись с проблемой проезда к месту работ. Оперативно-спасательная техника не могла быстро добраться до дома из-за припаркованных рядом автомобилей.

Поэтому в момент, когда каждая секунда имеет значение для спасения людей и ликвидации пожара, чрезвычайные службы теряют драгоценное время, что в критической ситуации может иметь серьезные последствия.

Спасатели снова обратились к водителям и балансодержателям домов с призывом не перекрывать пути для проезда оперативной техники.

«Комфорт не может создаваться ценой безопасности!» — отметили в ГСЧС.

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Дата публикации 16:14, 01.09.26 Количество просмотров 8 В Киеве припаркованные авто помешали спасателям тушить пожар после обстрела

Напомним, 1 сентября в Подольском районе Киева из-за атаки вражеских БПЛА вспыхнул пожар на 14-15 этажах 16-этажного дома, в результате чего пострадали три человека. Всего с начала суток в столице насчитывается восемь пострадавших и восемь погибших в результате российских ударов.

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