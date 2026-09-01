У Бучанському районі на Київщині сталася пожежа / © соцмережі

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У Бучанському районі на Київщині зафіксували влучання російського снаряду, ймовірно, по складах. На місці події здіймається масштабний стовп диму, спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та пабліки у соцмережах.

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Пожежа на Київщині — що відомо

Як зазначають очевидці, «приліт» стався в районі Житомирської траси. Унаслідок ударів РФ виникла потужна пожежа, дим від якої видно на чималу відстань.

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Офіційної інформації від військової адміністрації чи профільних служб щодо руйнувань та постраждалих наразі не надходило.

Пожежа на Київщині / © соцмережі

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська здійснили комбіновану атаку на критичну інфраструктуру Одещини увечері 31 серпня. Під ударом ворога опинилася Одеська теплоелектроцентраль, що входить до Групи Нафтогаз.

Раніше ми писали, що в ніч проти 1 вересня російська армія масовано атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав ракетних ударів по Києву, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлова забудова в п’яти районах.

Також 1 вересня у Подільському районі Києва через атаку ворожих БпЛА спалахнула пожежа на 14–15 поверхах 16-поверхового будинку, внаслідок чого постраждало троє людей.

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