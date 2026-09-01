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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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На Київщині пролунали вибухи: спалахнула масштабна пожежа — подробиці

У Бучанському районі на Київщині сталася пожежа після влучання РФ.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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У Бучанському районі на Київщині сталася пожежа

У Бучанському районі на Київщині сталася пожежа / © соцмережі

У Бучанському районі на Київщині зафіксували влучання російського снаряду, ймовірно, по складах. На місці події здіймається масштабний стовп диму, спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та пабліки у соцмережах.

Пожежа на Київщині — що відомо

Як зазначають очевидці, «приліт» стався в районі Житомирської траси. Унаслідок ударів РФ виникла потужна пожежа, дим від якої видно на чималу відстань.

Офіційної інформації від військової адміністрації чи профільних служб щодо руйнувань та постраждалих наразі не надходило.

Пожежа на Київщині / © соцмережі

Пожежа на Київщині / © соцмережі

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська здійснили комбіновану атаку на критичну інфраструктуру Одещини увечері 31 серпня. Під ударом ворога опинилася Одеська теплоелектроцентраль, що входить до Групи Нафтогаз.

Раніше ми писали, що в ніч проти 1 вересня російська армія масовано атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав ракетних ударів по Києву, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлова забудова в п’яти районах.

Також 1 вересня у Подільському районі Києва через атаку ворожих БпЛА спалахнула пожежа на 14–15 поверхах 16-поверхового будинку, внаслідок чого постраждало троє людей.

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