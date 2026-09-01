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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Кривава трагедія у київській багатоповерхівці: чоловіка знайшли вбитим у під’їзді

У Деснянському районі Києва сталося вбивство. Біля тіла знайшли ніж і гільзи.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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У Києві чоловіка знайшли вбитим у під’їзді

У Києві чоловіка знайшли вбитим у під’їзді / © Поліція Києва

У Деснянському районі Києва у під’їзді багатоповерхівки знайшли вбитого чоловіка. Поруч із ним лежали ніж та гільзи від рушниці, а підозрюваного у злочині вже затримав спецназ КОРД.

Про це повідомляє поліція Києва.

Трагічний інцидент стався 31 серпня ввечері. Отримавши повідомлення про виявлення тіла з ознаками насильницької смерті, на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та профільні служби.

«Поруч із місцем злочину правоохоронці вилучили стріляні гільзі від мисливської зброї та ніж», — зазначили у поліції.

Завдяки швидким пошуковим діям поліцейські встановили особу причетного до вбивства. Чоловіка затримали за силової підтримки бійців спецпризначення КОРД.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини та мотиви трагедії. Усі деталі інциденту обіцяють оприлюднити згодом.

Нагадаємо, на Прикарпатті суд покарав 13-річного підлітка, якого мати змусила позбавити життя її свекруху, щоб розрахуватися з боргами.

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