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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Кровавая трагедия в киевской многоэтажке: мужчину нашли убитым в подъезде

В Деснянском районе Киева произошло убийство. У тела нашли нож и гильзы.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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В Киеве мужчину нашли убитым в подъезде

В Киеве мужчину нашли убитым в подъезде / © Полиция Киева

В Деснянском районе Киева в подъезде многоэтажки нашли убитого мужчину. Рядом с ним лежали нож и гильзы от ружья, а подозреваемый в преступлении уже задержал спецназ КОРД.

Об этом сообщает полиция Киева.

Трагический инцидент произошел вечером 31 августа. Получив уведомление об обнаружении тела с признаками насильственной смерти, на место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и профильные службы.

«Рядом с местом преступления правоохранители изъяли стреляные гильзи от охотничьего оружия и ножа», — отметили в полиции.

Благодаря скорым поисковым действиям полицейские установили личность причастного к убийству. Мужчину задержали при силовой поддержке бойцов спецназначения КОРД.

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы трагедии. Все детали инцидента обещают обнародовать впоследствии.

Напомним, в Прикарпатье суд наказал 13-летнего подростка, которого мать заставила лишить жизни ее свекрови, чтобы рассчитаться с долгами.

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