Кровавая трагедия в киевской многоэтажке: мужчину нашли убитым в подъезде

В Киеве мужчину нашли убитым в подъезде / © Полиция Киева

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В Деснянском районе Киева в подъезде многоэтажки нашли убитого мужчину. Рядом с ним лежали нож и гильзы от ружья, а подозреваемый в преступлении уже задержал спецназ КОРД.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Трагический инцидент произошел вечером 31 августа. Получив уведомление об обнаружении тела с признаками насильственной смерти, на место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и профильные службы.

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«Рядом с местом преступления правоохранители изъяли стреляные гильзи от охотничьего оружия и ножа», — отметили в полиции.

Благодаря скорым поисковым действиям полицейские установили личность причастного к убийству. Мужчину задержали при силовой поддержке бойцов спецназначения КОРД.

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы трагедии. Все детали инцидента обещают обнародовать впоследствии.

Напомним, в Прикарпатье суд наказал 13-летнего подростка, которого мать заставила лишить жизни ее свекрови, чтобы рассчитаться с долгами.

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