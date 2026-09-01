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- Киев
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Кровавая трагедия в киевской многоэтажке: мужчину нашли убитым в подъезде
В Деснянском районе Киева произошло убийство. У тела нашли нож и гильзы.
В Деснянском районе Киева в подъезде многоэтажки нашли убитого мужчину. Рядом с ним лежали нож и гильзы от ружья, а подозреваемый в преступлении уже задержал спецназ КОРД.
Об этом сообщает полиция Киева.
Трагический инцидент произошел вечером 31 августа. Получив уведомление об обнаружении тела с признаками насильственной смерти, на место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и профильные службы.
«Рядом с местом преступления правоохранители изъяли стреляные гильзи от охотничьего оружия и ножа», — отметили в полиции.
Благодаря скорым поисковым действиям полицейские установили личность причастного к убийству. Мужчину задержали при силовой поддержке бойцов спецназначения КОРД.
В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы трагедии. Все детали инцидента обещают обнародовать впоследствии.
Напомним, в Прикарпатье суд наказал 13-летнего подростка, которого мать заставила лишить жизни ее свекрови, чтобы рассчитаться с долгами.