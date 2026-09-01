Ночной ужас в Борисполе: житель рассказал о взрыве, разбитых квартирах и раненых соседях

Поврежденная пятиэтажка после атаки на Борисполь и ее житель / © Суспільне

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Житель поврежденного российского атакой дома в Борисполе на Киевщине Александр поделился пережитым во время удара в ночь на 1 сентября. Мужчина рассказал о разрушениях и раненых соседях.

Об этом сообщает «Суспильне».

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Александр показал последствия обстрела, стоя у поврежденной пятиэтажки. Мужчина продемонстрировал, какие разрушения потерпело здание.

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«Воронка такая два метра, видите, и пол стены разрушено, оно просто разносило все. Входная группа упала полностью, балкон снесло, плита этого балкона, перекрытие вогнулось прямо внутрь от взрыва. Насквозь просто окна вылетели», — рассказал житель дома.

В момент обстрела мужчина находился в своей квартире. После удара на стенах и потолке дома появились трещины. Пострадали соседи Александра, живущие на первом этаже.

«Да, все были (дома — ред.). С первого этажа там пострадали наши соседи, но вроде бы все благо. А так много осколочных этих ранений», — добавил мужчина.

Напомним, 1 сентября российские дроны атаковали Борисполь, повредив жилую пятиэтажку и соседние здания. Взрывная волна выбила окна, уничтожила балконы и повредила фасад, а во дворе разбросало обломки и личные вещи жителей. Из-за возгорания дотла выгорели по меньшей мере пять автомобилей, еще несколько машин получили повреждения. По последним данным, в Борисполе погибли четыре человека.

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