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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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На Киевщине раздались взрывы: вспыхнул масштабный пожар — подробности

В Бучанском районе Киевской области произошел пожар после попадания РФ.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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В Бучанском районе Киевской области произошел пожар

В Бучанском районе Киевской области произошел пожар / © соцмережі

В Бучанском районе Киевской области зафиксировали попадания снарядов РФ, вероятно, по складам. На месте происшествия поднимается масштабный столб дыма, разгорелся сильный пожар.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и паблики в соцсетях.

Пожар в Киевской области — что известно

Как отмечают очевидцы, прилет произошел в районе Житомирской трассы. В результате ударов в районе возник мощный пожар, дым от которого виден на немалое расстояние.

Официальной информации от военной администрации или профильных служб по разрушениям и пострадавшим пока не поступало.

Пожар на Киевщине / © соцмережі

Пожар на Киевщине / © соцмережі

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска совершили комбинированную атаку на критическую инфраструктуру Одесщины вечером 31 августа. Под ударом врага оказалась Одесская теплоэлектроцентраль, входящая в Группу Нафтогаз.

Ранее мы писали, что в ночь на 1 сентября российская армия массированно атаковала Украину. В частности, враг нанес ракетные удары по Киеву, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура и жилая застройка в пяти районах.

Также 1 сентября в Подольском районе Киева из-за атаки вражеских БПЛА вспыхнул пожар на 14–15 этажах 16-этажного дома, в результате чего пострадали три человека.

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