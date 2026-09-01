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РФ шосту добу поспіль атакує Київщину дронами: є поранена, пошкоджено будинки та склади
Росія шосту добу поспіль атакує Київщину ударними дронами — внаслідок нової атаки у Броварському районі поранено жінку.
Росія шосту добу поспіль атакує Київську область дронами. Через нові удари у Броварському районі поранено людину, а в кількох районах пошкоджено будинки та склади.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.
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«На жаль, у Броварському районі поранення дістала жінка 1971 року народження. З раною стегна її госпіталізували до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається», — повідомив Тимур Ткаченко.
Також він додав, що в цьому ж районі удар пошкодив приватний житловий будинок. Водночас у Бучанському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали складські приміщення. На місці події працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки пожежі.
Влада вкотре закликає мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в безпечних укриттях і дбати про власну безпеку та близьких.
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Нагадаємо, в Бучанському районі Київщини зафіксували влучання по складах. На місці події здіймається масштабний стовп диму, спалахнула сильна пожежа.
Також армія РФ вночі 1 вересня атакувала Україну балістичними ракетами й реактивними безпілотниками. Під прицілом знову опинилися Київ та область, зокрема місто Бориспіль. Понад десять людей загинули.