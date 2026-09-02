В Киевской области дрон разрушил таунхаусы: спасатели разбирают завалы (фото, видео)

Атака дрона

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В Вишневом Бучанского района в результате российской атаки ударным беспилотником разрушены два таунхауса и вспыхнул пожар.

Об этом сообщила ГСЧС Украины в Telegram .

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В результате удара БпЛА в двух таунхаусах произошло разрушение конструкций и возник пожар.

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На место оперативно прибыли спасатели. Они провели разведку и организовали тушение пожара. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Работники ГСЧС продолжают разбирать завалы и обследовать разрушенные конструкции.

По предварительной информации, погибших нет. Данные о возможных пострадавших уточняются.

Напомним, в Киевской области кафиры ударили по городу Борисполь, повредив пятиэтажку. Взрывная волна выбила окна, уничтожила балконы и вызвала масштабный пожар во дворе. Кроме того, "прилеты" произошли по объектам инфраструктуры. В городе четыре жертвы атаки.

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Кроме того, российская армия снова нанесла ракетный удар по Киеву. Россияне атаковали крылатыми и баллистическими целями гражданскую инфраструктуру столицы. Погибли восемь человек. Последствия фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Святошинском и Соломенском районах.

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