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В Киевской области дрон разрушил таунхаусы: спасатели разбирают завалы (фото, видео)
В Вишневом Киевской области в результате российской атаки ударным беспилотником разрушены два таунхауса.
В Вишневом Бучанского района в результате российской атаки ударным беспилотником разрушены два таунхауса и вспыхнул пожар.
Об этом сообщила ГСЧС Украины в Telegram .
В результате удара БпЛА в двух таунхаусах произошло разрушение конструкций и возник пожар.
На место оперативно прибыли спасатели. Они провели разведку и организовали тушение пожара. В настоящее время возгорание ликвидировано.
Работники ГСЧС продолжают разбирать завалы и обследовать разрушенные конструкции.
По предварительной информации, погибших нет. Данные о возможных пострадавших уточняются.
Напомним, в Киевской области кафиры ударили по городу Борисполь, повредив пятиэтажку. Взрывная волна выбила окна, уничтожила балконы и вызвала масштабный пожар во дворе. Кроме того, "прилеты" произошли по объектам инфраструктуры. В городе четыре жертвы атаки.
Кроме того, российская армия снова нанесла ракетный удар по Киеву. Россияне атаковали крылатыми и баллистическими целями гражданскую инфраструктуру столицы. Погибли восемь человек. Последствия фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Святошинском и Соломенском районах.