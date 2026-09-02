У Києві та області стане прохолодніше: синоптики розповіли, на скільки градусів знизиться температура повітря 2 вересня

Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

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У середу, 2 вересня, в столиці та на Київщині очікується комфортна тепла погода з мінливою хмарністю.

За прогнозом синоптиків, 2 вересня на Київщині та в столиці вдень буде суха погода. Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Вдень повітря в області прогріється до +22…+27 градусів тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть від +23 до +25 градусів тепла.

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На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що небо у Києві буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +24 градусів тепла, що на кілька градусів нижче, ніж було у вівторок.

Погода у Києві 2 вересня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 2 вересня.

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