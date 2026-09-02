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- Київ
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У Києві та області стане прохолодніше: синоптики розповіли, на скільки градусів знизиться температура повітря 2 вересня
Столичний регіон перебуватиме під впливом сухого повітря, завдяки чому вдень у Києві очікується від +24 до +25 градусів тепла.
У середу, 2 вересня, в столиці та на Київщині очікується комфортна тепла погода з мінливою хмарністю.
За прогнозом синоптиків, 2 вересня на Київщині та в столиці вдень буде суха погода. Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Вдень повітря в області прогріється до +22…+27 градусів тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть від +23 до +25 градусів тепла.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що небо у Києві буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +24 градусів тепла, що на кілька градусів нижче, ніж було у вівторок.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 2 вересня.
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