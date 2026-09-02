У Києві "приліт" по житловому будинку, пошкоджено медичний і навчальний заклади (оновлено)

Атака російськими дронами «Шахед» / © ТСН

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У Києві під час атаки 2 вересня російський дрон влучив у житловий будинок. Також через удари пошкоджено медичний заклад і виникла пожежа на території навчального закладу.

Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та Київська МВА.

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У Шевченківському районі зафіксовано влучання безпілотника, внаслідок якого спалахнула пожежа у шестиповерховому житловому будинку.

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«У Шевченківському районі, де БпЛА влучив у 6-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування будівлі. Також неподалік загоряння в триповерховій будівлі», — додав згодом Кличко.

На місці працюють пожежно-рятувальні служби.

В МВА повідомили, що у Шевченківському районі також було пошкоджено медичний заклад.

Окрім того, через російську атаку у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу.

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Через ворожі удари в Києві постраждало четверо людей. За словами Кличка, двох поранених медики госпіталізували, іншим надають допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, раніше у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи через атаку російських дронів. Кличко інформував про роботу сил ППО на правому березі.

До цього під час російської атаки під Києвом виникла сильна пожежа і над містом було видно густий дим.

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