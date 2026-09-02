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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве "прилет" по жилому дому, повреждено медицинское и учебное заведения (обновлено)

Попадание дрона по дому зафиксировано в Шевченковском районе столицы. Сейчас известно о четырех пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Атака российскими дронами «Шахед»

Атака российскими дронами «Шахед» / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В Киеве во время атаки 2 сентября российский дрон попал в жилой дом. Также из-за ударов повреждено медицинское учреждение и возник пожар на территории учебного заведения.

Об этом сообщили городской голова Киева Виталий Кличко и Киевская ГВА.

В Шевченковском районе зафиксировано попадание беспилотника, в результате которого вспыхнул пожар в шестиэтажном жилом доме.

«В Шевченковском районе, где БпЛА попал в 6-этажный жилой дом, произошло частичное разрушение здания. Также неподалеку возгорание в трехэтажном здании», — добавил Кличко.

На месте работают пожарно-спасательные службы.

В ГВА сообщили, что в Шевченковском районе также было повреждено медицинское учреждение.

Кроме того, из-за российской атаки в Голосиевском районе возникло возгорание на территории учебного заведения.

Из-за вражеских ударов в Киеве пострадали четыре человека. По словам Кличко, двоих раненых медики госпитализировали, другим оказывают помощь амбулаторно.

Напомним, ранее в Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы из-за атаки российских дронов. Кличко информировал о работе сил ПВО на правом берегу.

До этого во время российской атаки под Киевом возник сильный пожар и над городом был виден густой дым.

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