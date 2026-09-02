СБУ / © СБУ

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В Сети сообщают о стрельбе на левом берегу Киева. В полиции отказались комментировать, ссылаясь на то, что это компетенция спецслужб.

Об этом сообщила полиция Киева в комментарии для ТСН.ua.

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По словам очевидцев, распространяющих видео в социальных сетях, события происходят в жилом массиве Березняки.

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Некоторые Telegram-каналы связывают инцидент СБУ и ГУР. На кадрах, распространяющихся в соцсетях, видно значительное количество вооруженных людей в экипировке, характерной для украинских спецслужб.

По данным местных ресурсов, события начались ночью и продолжаются по состоянию на утро. В то же время, официального подтверждения этой информации пока нет.

Информация о пострадавших или погибших пока не поступала. Впрочем, местные ресурсы утверждают, что в результате стрельбы могли пострадать люди. Эти данные также требуют официального подтверждения.

© из соцсетей

В Киеве перекрыто движение транспорта: как курсируют автобусы

Между тем, в КГГА жителей города предупреждают о перекрытии движения из-за действий полиции. Связано ли это с последствиями этого инцидента — неизвестно.

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Движение транспорта перекрыто в обоих направлениях по ул. Юрия Шумского. Общественный транспорт курсирует с изменениями:

№ 87 — в направлении ул. Митрополита Андрея Шептицкого: ул. Березняковской — просп. Павла Тычины — дальше по собственной схеме; в направлении ст. м. «Осокорки» — просп. Павла Тычины — Днепровская Набережная;

№ 95 — ул. Березняковская — просп. Павла Тычины — дальше по собственной схеме;

№ 108 — Днепровской набережной.

Напомним, утром 2 сентября СБУ сообщила, что ФСБ готовила теракт против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения. Украинским спецслужбам удалось предотвратить теракт.

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