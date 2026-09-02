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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Россияне ударили по складам под Киевом: начался сильный пожар — подробности

В результате российской атаки повреждены не только склады, но и частные жилые дома в нескольких населенных пунктах Киевской области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дым.

Дым. / © Associated Press

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Утром 2 сентября российские войска снова атаковали Киевскую область. В частности, оккупанты ударили по складам в Бучанском районе.

Об этом сообщил руководитель Киевской облгосадминистрации Тимур Ткаченко.

По его словам, в нескольких районах области есть повреждения гражданской инфраструктуры. В Бучанском районе возник пожар складских помещений, а также поврежден частный дом.

В Броварском районе поврежден жилой дом, а в Бориспольском — складское здание.

В результате утренней российской атаки травмированы два человека: в Бучанском районе мужчина получил осколочное ранение бедра, а в Броварском районе у женщины диагностировали обломочные ранения руки и плеча.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги, которая началась после 07:00, в Киеве и пригороде произошли взрывы. Местные Телеграмм-каналы сообщили, что начался сильный пожар. В Сети появились кадры, на которых видно, что над местом возгорания вздымается густой дым.

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