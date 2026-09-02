СБУ / © СБУ

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У Мережі повідомляють про стрілянину на лівому березі Києва. У поліції відмовилися коментувати, посилаючись на те, що це компетенція спецслужб.

Про це повідомила поліція Києва у коментарі для ТСН.ua.

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За словами очевидців, які поширюють відео в соціальних мережах, події відбуваються у житловому масиві Березняки.

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Деякі Telegram-канали пов’язують інцидент із СБУ та ГУР. На кадрах, які ширяться у соцмережах, видно значну кількість озброєних людей в екіпіруванні, характерному для українських спецслужб.

За даними місцевих ресурсів, події почалися вночі та тривають станом на ранок. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Інформація про потерпілих чи загиблих поки що не надходила. Втім, місцеві ресурси стверджують, що внаслідок стрілянини могли постраждати люди. Ці дані також потребують офіційного підтвердження.

© із соцмереж

У Києві перекритих рух транспорту: як курсують автобуси

Тим часом у КМДА жителів міста попереджають про перекриття руху через дії поліції. Чи це пов’язано із наслідками цього інциденту — невідомо.

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Рух транспорту перекритий в обох напрямках на вул. Юрія Шумського. Громадський транспорт курсує зі змінами:

№ 87 — у напрямку вул. Митрополита Андрея Шептицького: вул. Березняківською — просп. Павла Тичини — далі за власною схемою; у напрямку ст. м. «Осокорки» — просп. Павла Тичини — Дніпровська Набережна;

№ 95 — вул. Березняківська — просп. Павла Тичини — далі за власною схемою;

№ 108 — Дніпровською набережною.

Нагадаємо, вранці 2 вересня СБУ повідомила, що ФСБ готувала теракт проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Українським спецслужбам вдалося запобігти теракту.

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