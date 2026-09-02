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- Киев
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В Киеве прогремели взрывы: ПВО сбивает вражеские дроны
Воздушные силы ВСУ предупреждали о полетах вражеских реактивных дронов.
В Киеве прогремели взрывы утром 2 сентября во время воздушной тревоги в связи с атакой российских дронов. В столице работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
«На правом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в безопасных местах!» — призвал Кличко.
До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российских реактивных беспилотников в направлении Киева и Василькова Киевской области.
Напомним, утром 2 сентября во время российской атаки под Киевом вспыхнул сильный пожар, над столицей поднимается густой дым. В Киеве и области раздавались взрывы.
В этот же день оккупанты ударили по Киевской области, повредив гражданскую инфраструктуру в нескольких районах. В Бучанском районе вспыхнул пожар на складах и поврежден частный дом, в Броварском — жилой дом, а в Бориспольском — склад. В результате атаки два человека получили осколочные ранения.