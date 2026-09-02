- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 4007
- Время на прочтение
- 1 мин
Утром Россия атакует Киев: после взрывов поднялся пожар, над городом густой дым (видео)
Россияне снова запустили по Киеву и рядом расположенным населенным пунктам беспилотники.
Утром 2 сентября под Киевом во время атаки российских беспилотников разгорелся сильный пожар. В 07:13 в столице объявили воздушную тревогу.
Что известно о пожаре читайте в материале ТСН.ua.
Воздушная тревога в столице длится почти час. Воздушные силы предупреждали о реактивных БПЛА и в направлении Киева, и в направлении населенных пунктов в области.
Местные ресурсы сообщали о нескольких взрывах, которые были слышны в столице. Информации от власти пока нет.
В то же время в Сети сообщили, что после взрывов начался сильный пожар. Появились кадры, на которых видно, что над местом возгорания вздымается густой дым.
Напомним, за прошедшие сутки РФ также терроризировала Киев. Ночью против 1 сентября РФ совершила кровавый ракетный удар по столице. Последствия фиксировались в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Святошинском и Соломенском районах. По меньшей мере, восемь человек были ранены.
Днем россияне дальше запускали БПЛА по Киеву. Вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме в Подольском районе. Пострадали местные жители.