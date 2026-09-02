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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Утром Россия атакует Киев: после взрывов поднялся пожар, над городом густой дым (видео)

Россияне снова запустили по Киеву и рядом расположенным населенным пунктам беспилотники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Киев.

Киев. / © Associated Press

Утром 2 сентября под Киевом во время атаки российских беспилотников разгорелся сильный пожар. В 07:13 в столице объявили воздушную тревогу.

Что известно о пожаре читайте в материале ТСН.ua.

Воздушная тревога в столице длится почти час. Воздушные силы предупреждали о реактивных БПЛА и в направлении Киева, и в направлении населенных пунктов в области.

Местные ресурсы сообщали о нескольких взрывах, которые были слышны в столице. Информации от власти пока нет.

В то же время в Сети сообщили, что после взрывов начался сильный пожар. Появились кадры, на которых видно, что над местом возгорания вздымается густой дым.

Напомним, за прошедшие сутки РФ также терроризировала Киев. Ночью против 1 сентября РФ совершила кровавый ракетный удар по столице. Последствия фиксировались в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Святошинском и Соломенском районах. По меньшей мере, восемь человек были ранены.

Днем россияне дальше запускали БПЛА по Киеву. Вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме в Подольском районе. Пострадали местные жители.

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