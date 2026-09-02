Зранку Росія атакує Київ: після вибухів здійнялася пожежа, над містом густий дим (відео)

Київ. / © Associated Press

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Зранку 2 вересня під Києвом під час атаки російських безпілотників спалахнула сильна пожежа. О 07:13 у столиці оголосили повітряну тривогу.

Що відомо про пожежу, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Повітряна тривога у столиці триває вже майже годину. Повітряні сили попереджали про реактивні БпЛА і у напрямку Києва, і у напрямку населених пунктів в області.

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Місцеві ресурси повідомляли про кілька вибухів, які було чути в столиці. Інформації від влади наразі немає.

Водночас у Мережі повідомили, що після вибухів розпочалася сильна пожеже. З’явилися кадри, на яких видно, щ над місцем займання здіймається густий дим.

Дата публікації 08:17, 02.09.26 Кількість переглядів 19 Над Києвом густий дим: під час атаки РФ спалахнула сильна пожежа

Нагадаємо, минулої доби РФ також тероризувала Київ. Вночі проти 1 вересня РФ здійснила кривавий ракетний удар по столиці. Наслідки фіксували у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському і Солом’янському районах. Щонайменше вісім осіб було поранено.

Вдень росіяни далі запускали БпЛА по Києву. Спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку у Подільському районі. Постраждали місцеві мешканці.

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