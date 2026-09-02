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В Киеве и области станет прохладнее: синоптики рассказали, на сколько градусов снизится температура воздуха 2 сентября
Столичный регион будет находиться под влиянием сухого воздуха, благодаря чему днем в Киеве ожидается от +24 до +25 градусов тепла.
В среду, 2 сентября, в столице и в Киевской области ожидается комфортная теплая погода с переменной облачностью.
По прогнозу синоптиков, 2 сентября в Киевской области и в столице днём будет сухая погода. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5–10 м/с.
Днём температура воздуха в области поднимется до +22…+27 градусов тепла. В Киеве столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов тепла.
На метеопортале Sinoptik сообщают, что небо в Киеве будет ясным весь день, только вечером оно затянется облаками. Осадков не ожидается. Температура воздуха днём будет колебаться от +18 до +24 градусов тепла, что на несколько градусов ниже, чем было во вторник.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 2 сентября.
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