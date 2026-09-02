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- Киев
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"Все разрушено, дома нет": как ванная спасла семью от гибели на Киевщине
Мощный взрыв полностью уничтожил верхние этажи дома, но люди чудом уцелели под завалами.
Жительница разрушенного таунхауса в Вишневом Киевской области Екатерина рассказала о спасении во время атаки беспилотника в ночь на 2 сентября. Заблаговременный сигнал тревоги и переход в ванную на первом этаже уберегли жизнь всей семье.
Об этом сообщает «Новыны.Live».
Екатерина вместе с мамой, восьмилетним сыном и собакой смогла спастись во время российской атаки, спустившись на первый этаж и укрывшись в ванной комнате.
После мощного взрыва третий этаж дома обрушился на второй, полностью разрушив жилье.
«После тревоги, слава Богу, мы спустились в ванную на первом этаже и спас нас реальный телеграм-канал „Чистое Небо Киевская область“. Потому что я за ним следила и только читала, что „Шахед“. Мы в ванной были, только это спасло нас. Втроем. И собака. Все разрушено», — рассказала жительница таунхауса.
Екатерина отметила, что от ее дома практически ничего не осталось.
«Дома тупо нет. Здесь нечего расценивать. У тебя негде жить, спать, что есть. Ничего нет», — отметила она.
По словам женщины, после взрыва она с семьей оставались в ванной, затем услышали хлопок и оказались в темноте. Выбраться им помог сосед из расположенного рядом таунхауса, поскольку территория была завалена обломками.
«Мы просто кричали о помощи и они прибежали и вытаскивали. Мы вылезли на эту гору, конечно, из квартиры, и они уже нас как-то спустили. Я даже не помню. Честно, такой адреналин был», — поделилась пережитым Екатерина.
Она также сообщила, что в результате взрыва были повреждены ее и мамин таунхаусы, расположенные рядом.
«Там стена вылетела. Мама с нами была, слава Богу, и она к нам пришла в ванную. Только это нас спасло», — сказала женщина.
Напомним, во время ночной атаки на Киевщину 2 сентября российский беспилотник разрушил два таунхауса в Вишневом и вызвал пожар, который спасатели уже ликвидировали. На месте происшествия идет разбор завалов и обследование поврежденных конструкций. По предварительным данным, погибших нет.