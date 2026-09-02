"Все разрушено, дома нет": как ванная спасла семью от гибели на Киевщине

Разрушение в Вишневом на Киевщине после атаки 2 сентября

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Жительница разрушенного таунхауса в Вишневом Киевской области Екатерина рассказала о спасении во время атаки беспилотника в ночь на 2 сентября. Заблаговременный сигнал тревоги и переход в ванную на первом этаже уберегли жизнь всей семье.

Об этом сообщает «Новыны.Live».

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Екатерина вместе с мамой, восьмилетним сыном и собакой смогла спастись во время российской атаки, спустившись на первый этаж и укрывшись в ванной комнате.

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После мощного взрыва третий этаж дома обрушился на второй, полностью разрушив жилье.

«После тревоги, слава Богу, мы спустились в ванную на первом этаже и спас нас реальный телеграм-канал „Чистое Небо Киевская область“. Потому что я за ним следила и только читала, что „Шахед“. Мы в ванной были, только это спасло нас. Втроем. И собака. Все разрушено», — рассказала жительница таунхауса.

Екатерина отметила, что от ее дома практически ничего не осталось.

«Дома тупо нет. Здесь нечего расценивать. У тебя негде жить, спать, что есть. Ничего нет», — отметила она.

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По словам женщины, после взрыва она с семьей оставались в ванной, затем услышали хлопок и оказались в темноте. Выбраться им помог сосед из расположенного рядом таунхауса, поскольку территория была завалена обломками.

«Мы просто кричали о помощи и они прибежали и вытаскивали. Мы вылезли на эту гору, конечно, из квартиры, и они уже нас как-то спустили. Я даже не помню. Честно, такой адреналин был», — поделилась пережитым Екатерина.

Она также сообщила, что в результате взрыва были повреждены ее и мамин таунхаусы, расположенные рядом.

«Там стена вылетела. Мама с нами была, слава Богу, и она к нам пришла в ванную. Только это нас спасло», — сказала женщина.

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Напомним, во время ночной атаки на Киевщину 2 сентября российский беспилотник разрушил два таунхауса в Вишневом и вызвал пожар, который спасатели уже ликвидировали. На месте происшествия идет разбор завалов и обследование поврежденных конструкций. По предварительным данным, погибших нет.

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