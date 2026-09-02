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- Київ
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Росіяни вдарили по складах під Києвом: почалася сильна пожежа — подробиці
Внаслідок російської атаки пошкоджено не лише склади, а й приватні житлові будинки у кількох населених пунктах на Київщині.
Зранку 2 вересня російські війська знову атакували Київську область. Зокрема, окупанти вдарили по складах у Бучанському районі.
Про це повідомив керівник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, у кількох районах області є пошкодження цивільної інфраструктури. У Бучанському районі виникла пожежа складських приміщень, а також пошкоджено приватний будинок.
У Броварському районі пошкоджено житловий будинок, а в Бориспільському — складську будівлю.
Внаслідок ранкової російської атаки травмовано двох людей: у Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна, а в Броварському районі у жінки діагностували уламкові поранення руки та плеча.
Як повідомлялося, під час повітряної тривоги, яка розпочалася після 07:00, у Києві та передмісті сталися вибухи. Місцеві Телеграм-канали повідомили, що розпочалася сильна пожежа. У Мережі з’явилися кадри, на яких видно, щ над місцем займання здіймається густий дим.