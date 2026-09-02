Дим. / © Associated Press

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Зранку 2 вересня російські війська знову атакували Київську область. Зокрема, окупанти вдарили по складах у Бучанському районі.

Про це повідомив керівник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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За його словами, у кількох районах області є пошкодження цивільної інфраструктури. У Бучанському районі виникла пожежа складських приміщень, а також пошкоджено приватний будинок.

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У Броварському районі пошкоджено житловий будинок, а в Бориспільському — складську будівлю.

Внаслідок ранкової російської атаки травмовано двох людей: у Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна, а в Броварському районі у жінки діагностували уламкові поранення руки та плеча.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги, яка розпочалася після 07:00, у Києві та передмісті сталися вибухи. Місцеві Телеграм-канали повідомили, що розпочалася сильна пожежа. У Мережі з’явилися кадри, на яких видно, щ над місцем займання здіймається густий дим.

Дата публікації 08:17, 02.09.26 Кількість переглядів 82 Над Києвом густий дим: під час атаки РФ спалахнула сильна пожежа

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