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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1396
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по складах під Києвом: почалася сильна пожежа — подробиці

Внаслідок російської атаки пошкоджено не лише склади, а й приватні житлові будинки у кількох населених пунктах на Київщині.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим.

Дим. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 2 вересня російські війська знову атакували Київську область. Зокрема, окупанти вдарили по складах у Бучанському районі.

Про це повідомив керівник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, у кількох районах області є пошкодження цивільної інфраструктури. У Бучанському районі виникла пожежа складських приміщень, а також пошкоджено приватний будинок.

У Броварському районі пошкоджено житловий будинок, а в Бориспільському — складську будівлю.

Внаслідок ранкової російської атаки травмовано двох людей: у Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна, а в Броварському районі у жінки діагностували уламкові поранення руки та плеча.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги, яка розпочалася після 07:00, у Києві та передмісті сталися вибухи. Місцеві Телеграм-канали повідомили, що розпочалася сильна пожежа. У Мережі з’явилися кадри, на яких видно, щ над місцем займання здіймається густий дим.

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