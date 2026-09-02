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У Києві 2 вересня сталася стрілянина. У СБУ заявляють, що під час спецоперації щодо запобігання теракту на одного з російських опозиціонерів на них напала група осіб, які належать до одного з підрозділів Сил оборони України.

Про це йдеться в офіційній заяві СБУ.

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Нові деталі стрілянини у Києві

За інформацією СБУ, правоохоронці проводили обшук у межах розслідування теракту, який, за даними спецслужби, організувала ФСБ РФ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Під час обшуку за однією з адрес група людей напала на оперативно-слідчу групу. У СБУ заявляють, що вони намагалися завадити правоохоронцям провести слідчі дії та навіть заблокували їм виїзд автомобілями.

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Для припинення нападу на місце викликали спецпідрозділ «Альфа». Під час збройного спротиву правоохоронці відкрили вогонь. У результаті стрілянини є поранені серед нападників. Їх затримали.

У СБУ заявили, що під час перших слідчих дій з’ясували: затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи.

Наразі правоохоронці з’ясовують, що саме сталося, яку роль відігравав кожен із затриманих і за якою статтею їм можуть висунути підозри.

Стрілянина, ймовірно, сталася між СБУ та ГУР — ЗМІ

За даними джерел УП, йдеться про протистояння СБУ та ГУР. На місце події прибули працівники ДБР і керівник «Альфи». Внаслідок конфлікту постраждало троє співробітників Головного управління розвідки.

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Водночас станом на 12:50 офіційного підтвердження участі представників ГУР у стрілянині немає.

Офіс генерального прокурора додав, що розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу.

«Наразі встановлюються всі обставини події, роль кожного з її учасників та вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій», — зазначили в ОГП.

Стрілянина у Києві — що відомо

Нагадаємо, 2 вересня, за даними місцевих пабліків, на лівому березі Києва сталася стрілянина. У поліції для редакції ТСН.ua прокоментували, що це компетенція спецслужб, однак відмовилися називати структури. За даними місцевих ресурсів та кадрів, на місці події було багато представників СБУ та ГУР. Офіційної реакції від розвідки немає.

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Вранці у СБУ повідомили, що ФСБ готувала теракт проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Українським спецслужбам вдалося запобігти теракту. Ймовірно, йдеться про заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова.

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