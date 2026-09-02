СБУ / © СБУ

Реклама

В Киеве 2 сентября произошла стрельба. В СБУ заявляют, что во время спецоперации по предотвращению теракта одного из российских оппозиционеров на них напала группа лиц, принадлежащих к одному из подразделений Сил обороны Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении СБУ.

Реклама

Новые детали стрельбы в Киеве

По информации СБУ, правоохранители производили обыск в рамках расследования теракта, который, по данным спецслужбы, организовала ФСБ РФ против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения. Во время обыска по одному из адресов группа людей напала на оперативно-следственную группу. В СБУ заявляют, что они пытались помешать стражам порядка провести следственные действия и даже заблокировали им выезд автомобилями.

Реклама

Для прекращения нападения на место вызвали спецподразделение «Альфа». Во время вооруженного сопротивления правоохранители открыли огонь. В результате стрельбы ранены среди нападающих. Их задержали.

В СБУ заявили, что в ходе первых следственных действий выяснили: задержанные принадлежат к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъяли оружие и документы.

Правоохранители выясняют, что именно произошло, какую роль играл каждый из задержанных и по какой статье им могут выдвинуть подозрения.

Стрельба, вероятно, произошла между СБУ и ГУР — СМИ

По данным источников УП, речь идет о противостоянии СБУ и ГУР. На место происшествия прибыли сотрудники ДБР и руководитель «Альфы». В результате конфликта пострадали трое сотрудников Главного управления разведки.

Реклама

В то же время, по состоянию на 12:50 официального подтверждения участия представителей ГУР в стрельбе нет.

Офис генерального прокурора добавил, что начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь работников правоохранительного органа.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, роль каждого из его участников и решается вопрос окончательной правовой квалификации их действий», — отметили в ОГП.

Стрельба в Киеве — что известно

Напомним, 2 сентября, по данным местных пабликов, на левом берегу Киева произошла стрельба. В полиции для редакции ТСН.ua прокомментировали, что это компетенция спецслужб, однако, отказались называть структуры. По данным местных ресурсов и кадров, на месте происшествия находились многие представители СБУ и ГУР. Официальной реакции от разведки нет.

Реклама

Утром в СБУ сообщили, что ФСБ готовила теракт против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения. Украинским спецслужбам удалось предотвратить теракт. Вероятно, речь идет о заместителе командира РДК по боевой работе Степане Каплунове.

Новости партнеров