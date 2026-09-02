Россия ударила по университету Киева прямо во время занятий: Зеленский сообщил детали

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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В среду, 2 сентября, армия РФ ударила прямо по одному из университетов Киева, когда в учебном заведении проходили занятия. Студенты на момент атаки находились в укрытии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Сегодня российские „Шахеды“ ударили по одному из университетов в Киеве — прямо на занятиях. К счастью, студенты были в укрытии — 160 студентов», — подчеркнул глава государства.

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Кроме того, президент упомянул о последствиях ночных ударов по Одессе, Херсону и Харьковщине, где произошли повреждения жилых домов и инфраструктуры, а также пострадавшие.

«Когда в Европе российско-иранские „Шахеды“ устраивают такой круглосуточный террор, это не может оставаться проблемой только нашей страны. Каждый такой удар по украинцам, каждое применение „Шахедов“ и других средств поражения по нашим городам и селам — это фактически отработка Россией тактики, которую они готовят и для других стран, и для других народов», — заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что «недостаточно реагирования мира и самых влиятельных лидеров» на усиление атак РФ, которые продолжаются непрерывно. По его словам, нужны «совершенно четкие и решительные шаги» и для давления на Москву, для помощи Украине. В частности, со средствами противовоздушной обороны.

«Сейчас нужно действовать. Зло нужно останавливать тогда, когда оно проявило себя», — подчеркнул президент.

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Атака на Киев 2 сентября — что известно

Напомним, с начала этих суток в Киеве уже около десяти раз объявляли воздушную тревогу. ПС ВСУ предупреждали об угрозе реактивных дронов. В городе раздавались мощные взрывы. Местные власти сообщали о работе сил ПВО.

В ряде районов столицы фиксируют последствия атаки. В частности, в Голосеевском районе возникло возгорание на территории учебного заведения. В Шевченковском районе БпЛА попал в 6-этажный жилой дом.

Дата публикации 21:07, 01.09.26 Количество просмотров 62 Бесстрашны или в курсе дела: почему иностранные послы не уезжают из Киева из-за массированных ударов

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