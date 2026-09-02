У Києві дівчина вилила в обличчя баристі гарячу каву і зі сміхом утекла (відео)

У Києві дівчина вилила в обличчя баристі гарячу каву / © скриншот з відео

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У Києві поблизу станції метро «Вокзальна» сталася обурлива подія в одній із кав’ярень. Клієнтка вимагала безкоштовно переробити каву на альтернативному молоці, а після відмови баристи виплеснула гарячий напій їй в обличчя та втекла.

Про це у Threads розповіла працівниця закладу @olegiana_alina.

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За словами працівниці закладу, пара придбала два напої на альтернативному молоці — вівсяному та кокосовому. Після отримання замовлення відвідувачка поскаржилася, що кава на кокосовому молоці виявилася для неї надто солодкою. Вона попросила безкоштовно переробити напій, замінивши кокосове молоко на вівсяне.

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«Ця „чарівна леді“ зі своїм супутником замовили 2 напої на альтернативному молоці (вівсяне та кокосове), і коли наша бариста видала їм їхнє замовлення, цій «чарівній леді» не сподобалось, тому що молоко, яке вона обрала (кокосове) занадто солодке для неї. Після цього сказала, що хоче, щоб ми їй переробили напій (за рахунок закладу) на іншому молоці, бо інше (вівсяне) їй сподобалось більше», — йдеться у дописі працівниці закладу.

Бариста повідомила клієнтці, що приготувати новий напій можна лише з додатковою оплатою. Після цього, за словами працівниці, відвідувачка виплеснула гарячу каву баристі в обличчя, після чого разом зі своїм супутником залишила заклад.

«Ми розуміємо, що комусь може не сподобатись кава. В будь-якому випадку напій можна повернути або попросити повернути кошти чи просто залишити відгук. Але жодне невдоволення не дає права принижувати чи поводити себе таким чином!» — наголосила авторка допису.

Дата публікації 14:49, 02.09.26 Кількість переглядів 47 У Києві клієнтка облила баристу кавою зі сміхом утекла

Реакція користувачів соцмережі:

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Користувачі соцмережі обурилися поведінкою відвідувачки та залишили свої коментарі під дописом.

«Я не хочу вірити, що я живу у світі з такими людьми… Це повний абсурд, не розумію, як можна додуматись виливати тільки що зроблену каву комусь в обличчя»;

«Обов’язково потрібно передати записи з камер у поліцію і інкримінувати злочин за статтею „Погроза життю та здоров’ю“;

«Жесть, це щось типу: твій перший день на роботі і тут таке».

До слова, у Київському інженерному ліцеї сталася скандальна подія: під час перерви в 10-му класі вчителька імітувала витирання ніг об голову учня, який збирав розсипані речі, під сміх однокласників. Відео інциденту поширилося в соцмережах. Після скандалу педагогиня написала заяву на звільнення за згодою сторін.

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