В Киеве девушка вылила в лицо баристы горячий кофе и со смехом убежала (видео)

В Киеве девушка вылила в лицо баристы горячий кофе / © скриншот с видео

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В Киеве возле станции метро «Вокзальная» произошло возмутительное событие в одном из кафе. Клиентка требовала бесплатно переделать кофе на альтернативном молоке, а после отказа баристы выплеснула горячий напиток ей в лицо и сбежала.

Об этом в Threads рассказала работница заведения @olegiana_alina.

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По словам работницы заведения, пара купила два напитка на альтернативном молоке — овсяном и кокосовом. После получения заказа посетительница пожаловалась, что кофе на кокосовом молоке оказался для нее слишком сладким. Она попросила бесплатно переделать напиток, заменив кокосовое молоко овсяным.

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«Эта „очаровательная леди“ со своим спутником заказали 2 напитка на альтернативном молоке (овсяное и кокосовое), и когда наша бариста выдала им их заказ, этой «очаровательной леди» не понравилось, потому что молоко, которое она выбрала (кокосовое), слишком сладко для нее. После этого сказала, что хочет, чтобы мы ей переделали напиток (за счет заведения) на другом молоке, потому что другое (овсяное) ей понравилось больше», — говорится в сообщении работницы заведения.

Бариста сообщила клиентке, что приготовить новый напиток можно только с дополнительной оплатой. После этого, по словам работницы, посетительница выплеснула горячий кофе баристе в лицо, после чего вместе со своим спутником покинула заведение.

«Мы понимаем, что кому-то может не понравиться кофе. В любом случае напиток можно вернуть или попросить вернуть деньги или просто оставить отзыв. Но ни одно недовольство не дает права унижать или вести себя таким образом!» — подчеркнула автор сообщения.

Дата публикации 14:49, 02.09.26 Количество просмотров 40 В Киеве клиентка облила баристу кофе со смехом убежала

Реакция пользователей соцсети:

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Пользователи соцсети возмутились поведением посетительницы и оставили свои комментарии.

«Я не хочу верить, что я живу в мире с такими людьми… Это полный абсурд, не понимаю, как можно додуматься выливать только что сделанный кофе кому-то в лицо»;

«Обязательно нужно передать записи с камер в полицию и инкриминировать преступление по статье „Угроза жизни и здоровью“;

«Жесть, это что-то типа: твой первый день на работе и тут такое».

К слову, в Киевском инженерном лицее произошло скандальное событие: во время перерыва в 10-м классе учительница имитировала вытирание ног об голову ученика, собиравшего рассыпанные вещи, под смех одноклассников. Видео инцидента распространилось в соцсетях. После скандала педагог написала заявление на увольнение с согласия сторон.

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