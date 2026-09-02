Росіяни атакували університет у центрі Києва: будівлі зазнали значних руйнувань (фото)

Росіяни атакували університет у Києві

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Російські війська вранці 2 вересня завдали удару реактивними дронами по центру столиці. Під обстріл потрапили навчальні корпуси Національного університету харчових технологій, які розташовані на вулиці Володимирській — прямо навпроти Червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка.

Про це повідомили в самому університеті.

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Росіяни атакували Національний університет харчових технологій

У момент влучання у закладі тривали заняття. За даними кафедри іноземних мов професійного спрямування НУХТ, будівлі зазнали суттєвих руйнувань, а на оприлюднених у мережі світлинах видно наслідки масштабної пожежі.

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Інформація щодо кількості травмованих або загиблих наразі уточнюється.

«Те, що ще вчора було звичним простором для навчання, роботи, зустрічей і сотень щоденних історій, сьогодні має зовсім інакший вигляд. Але університет — це передусім люди. І поки ми разом, його не зруйнувати», — йдеться в офіційній заяві кафедри.

Міністр освіти й науки Андрій Бутенко повідомив, що серед студентів та викладачів постраждалих немає.

«Дякую керівництву та працівникам закладу освіти, які організували освітній процес з урахуванням усіх безпекових ризиків. Лише вчора розпочався новий навчальний рік. І вже на другий день ворог підло атакує університет. Удар по закладу освіти — це завжди більше, ніж пошкоджені стіни чи вибиті вікна. Це передусім загроза людям, які тут навчаються, викладають і працюють», — пише Бутенко.

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Росія здешевила дрони, аби посилити терор

Нагадаємо, за даними The Economist, Росія знайшла спосіб обійти санкції та придбати обладнання для 3D-друку турбін, що дозволило щонайменше вдвічі знизити собівартість реактивних дронів — до 50–70 тис. доларів за одиницю.

Через високу швидкість таких безпілотників українська ППО наразі знищує лише близько 30% із них. Ці апарати вже становлять окрему загрозу, адже змогли уразити цілі, які раніше не вдавалося знищити російським балістичним ракетам. Водночас РФ наростила виробництво балістичного озброєння приблизно до 100 ракет на місяць на тлі скорочення постачань перехоплювачів для України.

На тлі зростання балістичної та дронової загрози перед опалювальним сезоном Україна прискорює підготовку та фізичний захист енергоінфраструктури, зокрема, цілодобово укріплюючи трансформатори в Києві та нарощуючи резерви газу й додаткові потужності.

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