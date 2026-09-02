Россияне атаковали университет в центре Киева: здание имеет значительные разрушения (фото)

Россияне атаковали университет в Киеве

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Российские войска утром 2 сентября нанесли удар реактивными дронами по центру столицы. Под обстрел попали учебные корпуса Национального университета пищевых технологий, которые расположены на улице Владимирской прямо напротив Красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщили в университете.

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Россияне атаковали Национальный университет пищевых технологий

В момент попадания в заведение продолжались занятия. По данным кафедры иностранных языков профессионального направления НУПТ, здания получили существенные разрушения, а на опубликованных в Сети фотографиях видны последствия масштабного пожара.

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Информация о количестве травмированных или погибших уточняется.

«То, что еще вчера было привычным пространством для обучения, работы, встреч и сотен ежедневных историй, сегодня выглядит совсем по-другому. Но университет — это, прежде всего, люди. И пока мы вместе, его не разрушить», — говорится в официальном заявлении кафедры.

Министр образования и науки Андрей Бутенко сообщил, что среди студентов и преподавателей пострадавших нет.

«Благодарю руководство и работников учебного заведения, которые организовали образовательный процесс с учетом всех рисков безопасности. Только вчера начался новый учебный год. И уже на второй день враг подло атакует университет. Удар по учреждению образования — это всегда больше, чем поврежденные стены или выбитые окна. Это, прежде всего, угроза людям, которые здесь учатся, преподают и работают», — пишет Бутенко.

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Россия удешевила дроны, чтобы усилить террор

Напомним, по данным The Economist, Россия нашла способ обойти санкции и купить оборудование для 3D-печати турбин, что позволило минимум вдвое снизить себестоимость реактивных дронов — до 50–70 тыс. долларов за единицу.

Из-за высокой скорости таких беспилотников украинская ПВО сейчас уничтожает только около 30% из них. Эти аппараты уже представляют отдельную угрозу, ведь смогли поразить цели, ранее не удававшиеся уничтожить российским баллистическим ракетам. В то же время, РФ нарастила производство баллистического вооружения примерно до 100 ракет в месяц на фоне сокращения поставок перехватчиков для Украины.

На фоне роста баллистической и дроновой угрозы перед отопительным сезоном Украина ускоряет подготовку и физическую защиту энергоинфраструктуры, в частности круглосуточно укрепляя трансформаторы в Киеве и наращивая резервы газа и дополнительных мощностей.

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