Київ готує нове сполучення між двома берегами: де курсуватиме автобус №1М

У Києві запускають новий автобус

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Відзавтра, з 3 вересня, в столиці запускають тимчасовий автобусний маршрут № 1М, який з’єднає станції метро «Лісова» та «Палац Спорту». Новий рейс охопить маршрут вздовж наземної частини червоної гілки метро, створивши додаткове сполучення між правим та лівим берегами Києва.

Про це повідомили у КМДА.

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Завтра у Києві почне ходити автобус № 1М

У пікові години на лінію виводитимуть 12 автобусів. Транспорт прямуватиме через центральну частину столиці, міст Метро та Броварський проспект.

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Автобус 1М прямуватиме таким маршрутом: від станції метро «Палац Спорту» вул. Еспланадною, вул. Рогнідинською, вул. Шота Руставелі, вул. Басейною, вул. Мечникова, Кловським узвозом, Кріпосним провулком, вул. Михайла Грушевського, вул. Князів Острозьких, вул. Генерала Алмазова, вул. Старонаводницькою, бульв. Миколи Міхновського, Набережним шосе, мостом Метро, Броварським просп., вул. Раїси Окіпної, пл. Сергія Набоки, вул. Євгена Сверстюка, просп. Георгія Нарбута, вул. Андрія Малишка, вул. Гетьмана Павла Полуботка, шляхопроводом над Броварським просп., вул. Кіото, Наводницькою пл. до станції метро «Лісова».

Міська влада наголошує, що автобус № 1М функціонуватиме як допоміжний, і стане тимчасовим заходом, а не повноцінною заміною наземним станціям метрополітену.

Для поїздок між правим та лівим берегами Києва також можна скористатися такими маршрутами:

Тролейбуси: №№ 29, 30, 31, 43, 47, 50

Автобуси: №№ 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118

Киян та гостей міста закликають зважати на графіки й схеми руху наземного транспорту під час планування щоденних поїздок та обирати найзручніші варіанти пересування.

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Хто має безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Нагадаємо, в Україні ціла низка категорій громадян має законне право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. До них належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, ветерани, пенсіонери за віком, особи та діти з інвалідністю, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, діти з багатодітних сімей та діти-сироти.

Для того, аби скористатися цією державною гарантією, необхідно пред’явити оригінал відповідного посвідчення, а перевізники не мають права встановлювати власні обмеження щодо кількості пільговиків у салоні.

Якщо ж водій відмовляє у пільговому проїзді, пасажирам радять зафіксувати номер транспорту, маршрут, дані водія та час інциденту, після чого звернутися до поліції, Укртрансбезпеки або місцевої влади. За подібне порушення передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 850 гривень, а за систематичні відмови водію загрожує звільнення.

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