- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 266
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака РФ на Київщину: у спорткомплексі сталася пожежа, є поранені
Внаслідок атаки РФ на Київщину виникла пожежа на території приватного спорткомплексу в Обухівському районі. Попередньо, поранені двоє людей.
Унаслідок ворожої атаки на Київщині виникла пожежа на території приватного спортивного комплексу в Обухівському районі. Попередньо, постраждали двоє людей.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, медики вже надають необхідну допомогу пораненим.
Також внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення у Бучанському районі Київської області.
На місцях працюють рятувальники. Вони ліквідовують наслідки російської атаки.
«Інформація уточнюється», — зазначив Ткаченко.
Наразі повітряна тривога триває. Жителів регіону закликають перебувати в укриттях до завершення небезпеки.
Нагадаємо, експерт назвав головний сценарій війни осені-2026. Росія перейшла до цілодобового терору Києва, який триває тиждень із використанням балістики та реактивних безпілотників.