Атака РФ на Київщину: у спорткомплексі сталася пожежа, є поранені

У Києві 2 вересня сталася стрілянина між силовиками під час спецоперації із запобігання теракту ФСБ РФ. СБУ заявила про напад підрозділу Сил оборони, не уточнивши, якого саме. За даними ЗМІ та пабліків, на місці могли бути представники ГУР.