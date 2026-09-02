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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Атака РФ на Киевщину: в спорткомплексе произошел пожар, есть раненые

В результате атаки РФ на Киевщину возник пожар на территории частного спорткомплекса в Обуховском районе. Предварительно ранены два человека.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Атака РФ на Киевщину: в спорткомплексе произошел пожар, есть раненые

Россия атаковала Киевщину / © ТСН

В результате вражеской атаки в Киевской области возник пожар на территории частного спортивного комплекса в Обуховском районе. Предварительно пострадали два человека.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, медики уже оказывают необходимую помощь раненым.

Также в результате атаки повреждены складские помещения в Бучанском районе Киевской области.

На местах работают спасатели. Они устраняют последствия российской атаки.

«Информация уточняется», — отметил Ткаченко.

В настоящее время воздушная тревога продолжается. Жителей региона призывают находиться в укрытиях до опасности.

Напомним, эксперт назвал главный сценарий войны осени-2026. Россия перешла в круглосуточный террор Киева, который длится неделю с использованием баллистики и реактивных беспилотников.

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