- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 266
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака РФ на Киевщину: в спорткомплексе произошел пожар, есть раненые
В результате атаки РФ на Киевщину возник пожар на территории частного спорткомплекса в Обуховском районе. Предварительно ранены два человека.
В результате вражеской атаки в Киевской области возник пожар на территории частного спортивного комплекса в Обуховском районе. Предварительно пострадали два человека.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, медики уже оказывают необходимую помощь раненым.
Также в результате атаки повреждены складские помещения в Бучанском районе Киевской области.
На местах работают спасатели. Они устраняют последствия российской атаки.
«Информация уточняется», — отметил Ткаченко.
В настоящее время воздушная тревога продолжается. Жителей региона призывают находиться в укрытиях до опасности.
Напомним, эксперт назвал главный сценарий войны осени-2026. Россия перешла в круглосуточный террор Киева, который длится неделю с использованием баллистики и реактивных беспилотников.