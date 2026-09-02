Киев меняет правила на время тревог: что будет с метро и комендантским часом

Киевское метро во время тревоги / © Associated Press

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В Киеве пересмотрят алгоритмы работы общественного транспорта во время воздушных тревог, а также сократят продолжительность комендантского часа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, в частности, во время объявления желтого уровня опасности Сирецко-Печерская линия метро будет работать в полном объеме.

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В то же время властям Киева поручено существенно увеличить количество единиц наземного общественного транспорта. Это должно компенсировать остановки движения на Святошинско-Броварской линии метро во время воздушных тревог.

Кроме того, наземный транспорт должен дублировать маршрут метрополитена между станциями «Лесная» и «Днепр», чтобы обеспечить пассажирам альтернативный способ передвижения по городу в случае остановки движения на соответствующем участке метро.

«Будет сокращено и время комендантского часа в Киеве», — заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что властям других городов будет предложено пересмотреть границы комендантского часа с учетом реальных потребностей в обеспечении безопасности населения и необходимости обеспечения работы бизнеса.

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В то же время правила функционирования сферы образования, в частности школ и детских садов, останутся прежними. По словам Зеленского, важно, чтобы образовательный процесс был организован в интересах детей и их родителей.

Кроме того, Кабинет министров должен предусмотреть дополнительные меры по финансовой поддержке медицинских учреждений, чтобы обеспечить надлежащий уровень работы государственной и коммунальной медицины.

По словам президента, в Украине также вводится еженедельный аудит действующих алгоритмов реагирования на угрозы, обновление соответствующих мер и консультации между правительством, местными властями и бизнесом. К этой работе будут привлекаться военные и силовые структуры, а также государственные компании.

«На всех уровнях в нашей стране должно происходить своевременное обновление мер по защите жизни в соответствии с конкретными реалиями в городах и общинах, а также с необходимостью гарантировать работу экономики и сохранение социальной активности в наших городахи общинах», — подчеркнул Зеленский.

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Напомним, президент Зеленский также сообщил о введении двух уровней воздушной тревоги: «желтый» будет означать налет беспилотников, а «красный» — угрозу ракет, баллистических ракет и массированных атак.

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