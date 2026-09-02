Киев готовит новое сообщение между двумя берегами: где будет курсировать автобус №1М

В Киеве запускают новый автобус

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С завтрашнего дня, с 3 сентября, в столице запускают временный автобусный маршрут № 1М, который соединит станции метро «Лесная» и «Дворец Спорта». Новый рейс охватит маршрут вдоль наземной части красной ветки метро, создав дополнительное сообщение между правым и левым берегами Киева.

Об этом сообщили в КГГА.

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Завтра в Киеве начнет ходить автобус №1М

В пиковые часы на линию будут выводить 12 автобусов. Транспорт будет следовать через центральную часть столицы, мост Метро и Броварской проспект.

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Автобус 1М будет следовать следующим маршрутом: от станции метро «Дворец Спорта» ул. Эспланадная, ул. Рогнединской, ул. Шота Руставели, ул. Бассейной, ул. Мечникова, Кловским спуском, Крепостным переулком, ул. Михаила Грушевского, ул. Князей Острожских, ул. Генерала Алмазова, ул. Старонаводницкой, бульв. Николая Михновского, Набережным шоссе, мостом Метро, ул. Раисы Окипной, пл. Сергея Набоки, ул. Евгения Сверстюка, просп. Георгия Нарбута, ул. Андрея Малышко, ул. Гетьмана Павла Полуботко, путепроводом над Броварским просп., ул. Киото, Наводнической пл. до станции метро «Лесная».

Городские власти подчеркивают, что автобус № 1М будет функционировать как вспомогательный, и станет временной мерой, а не полноценной заменой наземным станциям метрополитена.

Для поездок между правым и левым берегами Киева можно воспользоваться следующими маршрутами:

Троллейбусы: №№ 29, 30, 31, 43, 47, 50

Автобусы: №№ 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118

Киевлян и гостей города призывают учитывать графики и схемы движения наземного транспорта во время планирования ежедневных поездок и выбирать удобные варианты передвижения.

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Кто имеет бесплатный проезд в общественном транспорте

Напомним, в Украине ряд категорий граждан имеет законное право на бесплатный проезд в общественном транспорте. К ним относятся участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, ветераны, пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, дети из многодетных семей и дети-сироты.

Для того чтобы воспользоваться этой государственной гарантией, необходимо предъявить оригинал соответствующего удостоверения, а перевозчики не имеют права устанавливать собственные ограничения по количеству льготников в салоне.

Если же водитель отказывает в льготном проезде, пассажирам советуют зафиксировать номер транспорта, маршрут, данные водителя и время инцидента, после чего обратиться в полицию, Укртрансбезопасность или местные власти. За подобное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 170 до 850 гривен, а за систематические отказы водителю грозит увольнение.

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