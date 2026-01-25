Автобусы в критическом состоянии: почему невозможно полноценно запускать дублирующие маршруты в Киеве

Автобусы / © kiev.klichko.org

Реклама

Сейчас в Киеве 54% автобусов находятся в аварийном состоянии. Это не позволяет полноценно запускать дублирующие маршруты.

Об этом рассказал депутат Киевского городского совета от «Слуги народа» Андрей Витренко в эфире «Киевского времени».

Когда город пытается открыть новый маршрут во время сбоев с электричеством, автобусы вынуждены снимать с других направлений.

Реклама

"Мы делали анализ, который в таком случае время ожидания автобуса на других маршрутах - и он уже увеличивался до 40 минут", - объяснил Витренко.

Поэтому к проблеме, считает он, следует подходить комплексно.

Ранее говорилось, что на правом берегу столицы временно прекращено курсирование наземного электрического транспорта. Все из-за критического состояния энергосистемы как следствие вражеских обстрелов инфраструктуры.