Автобусы в критическом состоянии: почему невозможно полноценно запускать дублирующие маршруты в Киеве

Из-за аварийного состояния автобусов невозможно полноценно запустить дублирующие маршруты.

Катерина Сердюк
Автобусы

Автобусы / © kiev.klichko.org

Сейчас в Киеве 54% автобусов находятся в аварийном состоянии. Это не позволяет полноценно запускать дублирующие маршруты.

Об этом рассказал депутат Киевского городского совета от «Слуги народа» Андрей Витренко в эфире «Киевского времени».

Когда город пытается открыть новый маршрут во время сбоев с электричеством, автобусы вынуждены снимать с других направлений.

"Мы делали анализ, который в таком случае время ожидания автобуса на других маршрутах - и он уже увеличивался до 40 минут", - объяснил Витренко.

Поэтому к проблеме, считает он, следует подходить комплексно.

Ранее говорилось, что на правом берегу столицы временно прекращено курсирование наземного электрического транспорта. Все из-за критического состояния энергосистемы как следствие вражеских обстрелов инфраструктуры.

