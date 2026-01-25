Автобуси у критичному стані: чому неможливо повноцінно запускати дублюючі маршрути у Києві

Австобуси / © kiev.klichko.org

Наразі у Києві 54% автобусів — в аварійному стані. Це не дозволяє повноцінно запускати дублюючі маршрути.

Про це розповів депутат Київської міської ради від «Слуги народу» Андрій Вітренко в ефірі «Київського часу».

Так, коли місто намагається відкрити новий маршрут під час збоїв з електрикою, автобуси змушені знімати з інших напрямків.

«Ми робили аналіз, який в такому випадку час очікування автобусу на інших маршрутах — і він вже збільшувався до 40 хвилин», — пояснив Вітренко.

Тому до проблеми, вважає він, слід підходити комплексно.

Раніше йшлося про те, що на правому березі столиці тимчасово припинено курсування наземного електричного транспорту. Усе через критичний стан енергосистеми як наслідк ворожих обстрілів інфраструктури.