У Києві скорочують комендантську годину: як зміниться робота транспорту

Комендантська година

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У Києві від 10 вересня скоротять тривалість комендантської години на одну годину. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Відтак комендантська година в Києві триватиме від 01:00 до 05:00. Нові правила почнуть діяти від 00:00 10 вересня.

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Через скорочення комендантської години на одну годину буде подовжено графік роботи громадського транспорту столиці.

«Графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, ТРЦ при цьому не змінюється», — зазначив Кличко.

Місто також організує чотири автобусні маршрути від Центрального залізничного вокзалу для перевезення пасажирів у нічний час. Рішення пов’язане, зокрема, з затримками потягів через безпекову ситуацію.

Крім того, від 3 вересня під час комендантської години у столиці дозволено рух транзитного великогабаритного транспорту.

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Раніше економіст Олексій Кущ припустив, що скорочення або скасування комендантської години може створити додаткові ризики для цивільного населення попри потенційну користь для бізнесу. За його словами, вночі Росія часто застосовує балістичне озброєння, а також касетні боєприпаси, водночас робота ППО також створює додаткові небезпеки для людей на вулицях. Експерт попереджає, що без комендантської години кількість людей, які пересуватимуться містами вночі, може різко зрости, зокрема після відвідування кафе та розважальних закладів. На його думку, під час війни комендантська година є не лише інструментом контролю, а й способом зменшити ризики для населення.

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