Ракети, дрони чи масована атака: у Києві по-новому попереджають про небезпеку

Повітряна тривога

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Від 6 вересня 2026 року в Києві запроваджено диференційоване оповіщення про повітряні загрози.

Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомила Київська міська державна адміністрація.

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Відтепер мешканці столиці отримуватимуть сповіщення із зазначенням рівня та виду повітряної загрози.

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«Жовтий» рівень означатиме «Дронову небезпеку».

«Червоний» рівень передбачатиме одне з трьох повідомлень: «Масована дронова загроза», «Ракетна загроза» або «Ракетно-дронова загроза».

У КМДА пояснили, що кожне нове сповіщення відображатиме актуальний на цей момент вид загрози. Якщо характер небезпеки змінюється, нове повідомлення автоматично замінює попереднє.

«Окремий „Відбій“ між різними видами загроз не оголошується», — зазначили в адміністрації.

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Таким чином, якщо після повідомлення «Дронова небезпека» мешканці отримають сповіщення «Ракетна загроза», це означатиме, що актуальною для міста вже є саме ракетна загроза, а попереднє повідомлення втратило чинність.

Повідомлення «Відбій» означатиме, що на цей момент у Києві не зафіксовано жодної з перелічених повітряних загроз.

Водночас нова система наразі працює не на всій території столиці. За інформацією КМДА, диференційоване оповіщення вже впроваджене в усіх районах Києва, крім Печерського. У Голосіївському та Святошинському районах система працює частково.

У КМДА пояснили, що це пов’язано з технічними особливостями окремих територій, де наразі неможливо забезпечити диференціацію сигналів за видами загроз. Тому там порядок звукового оповіщення залишається без змін: у разі будь-якої повітряної небезпеки або загрози лунатиме звичайний сигнал сирени без уточнення її виду. Звуковий сигнал «Відбій» на таких територіях також не передбачений.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні змінять систему повітряних тривог, щоб адаптувати її до нових російських ударів і зробити зрозумілішою для людей та бізнесу.

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