Київ готує запаси їжі та води на випадок тривалих відключень: кого забезпечать насамперед

Питна вода

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У Києві формують запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень світла та інших надзвичайних ситуацій. Насамперед допомогу планують надавати малозабезпеченим містянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Про це розповів заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський, повідомляється на офіційному сайті КМДА.

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До осінньо-зимового періоду 2026–2027 років у столиці вже створили резерви основних продуктів і надалі їх поповнюватимуть. Їх зможуть використовувати:

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у пунктах незламності під час тривалих знеструмлень,

для допомоги людям, які постраждали через надзвичайні ситуації,

для працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Також за підтримки благодійних і громадських організацій Київ зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. Крім того, місто планує закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів на випадок надзвичайних ситуацій.

«Продовольча безпека столиці — це не лише наявність необхідних запасів, а й чітка система їх розподілу та доставки тим, хто найбільше потребує допомоги. Ми завчасно готуємося до можливих викликів осінньо-зимового періоду, посилюємо резерви», — зазначив Куявський.

Підготовкою резервів займається Гуманітарний штаб Києва, створений у лютому 2022 року. Він координує взаємодію міської влади, районів столиці, комунальних підприємств, благодійних організацій і донорів, щоб у разі потреби швидко доставляти допомогу киянам.

Водночас у КМДА зазначають, що ситуація на споживчому ринку столиці залишається контрольованою. У різних районах міста регулярно проводять сільськогосподарські ярмарки, де кияни можуть придбати основні продукти харчування.

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Нагадаємо, економісти переконані, що атаки РФ на склади та логістичні об’єкти, де зберігаються продукти харчування, можуть спричиняти тимчасові перебої з окремими товарами, однак говорити про загрозу голоду в Україні наразі немає підстав. Панічні настрої щодо можливого масштабного дефіциту продуктів експерти називають перебільшеними. Водночас українцям із хронічними хворобами радять завчасно зробити запаси спеціальних препаратів, крапель і харчових добавок.

Зауважимо, що через можливі тривалі відключення світла продукти в холодильнику та морозилці можуть швидше псуватися, особливо свіже м’ясо, риба, готові страви та нарізані овочі й фрукти. Зберегти продукти довше допоможе вакууматор, який видаляє повітря з пакета та герметично його запаює. Вакуумне пакування захищає їжу від контакту з повітрям і вологою, завдяки чому вона довше зберігає свіжість і краще переносить заморожування. Перед можливими блекаутами радять розділити м’ясо, рибу та овочі на порції, вакуумувати їх і покласти до морозильної камери — це допоможе організувати запаси та зменшити ризик псування.

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