У Києві на Майдані сталася пожежа в день приїзду спецпредставників Трампа

Наслідки пожежі у переході на Майдані / © скриншот з відео

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У підземному переході на Майдані Незалежності у Києві у неділю, 6 вересня, сталася пожежа у торговельному павільйоні.

Про це повідомляє Київ24.

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Рятувальники загасили займання, продавці намагаються врятувати вцілілі речі.

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Частину переходу перекрили, територію розчищають комунальники та правоохоронці.

Через пожежу перехід залило водою, там досі сильний запах гару.

Причину займання наразі встановлюють.

Саме цього дня до Києва приїхали спецпосланці президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

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