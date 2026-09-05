У Борисполі після ворожої атаки загорілася багатоповерхівка: що відомо (фото, відео)

Бориспіль / © із соцмереж

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У Борисполі Київської області внаслідок ворожої атаки пошкоджено дах та верхній поверх дев’ятиповерхового житлового будинку.

Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, після удару виникла пожежа даху та однієї з квартир.

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Попередньо, постраждалих немає.

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© із соцмереж

© із соцмереж

На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Жителів регіону закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

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