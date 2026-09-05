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- Київ
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У Борисполі після ворожої атаки загорілася багатоповерхівка: що відомо (фото, відео)
У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено дах і верхній поверх дев’ятиповерхового житлового будинку, де спалахнула пожежа.
У Борисполі Київської області внаслідок ворожої атаки пошкоджено дах та верхній поверх дев’ятиповерхового житлового будинку.
Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, після удару виникла пожежа даху та однієї з квартир.
Попередньо, постраждалих немає.
На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Жителів регіону закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
У Борисполі після ворожої атаки загорілася багатоповерхівка: що відомо (фото, відео) (3 фото)
Нагадаємо, що раніше на Київщині спалахнули склади з продуктами після атаки дронів
Очевидці у соцмережах повідомляли про «приліт» одразу кількох російських дронів у Святопетрівському.