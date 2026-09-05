ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

У Борисполі після ворожої атаки загорілася багатоповерхівка: що відомо (фото, відео)

У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено дах і верхній поверх дев’ятиповерхового житлового будинку, де спалахнула пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Бориспіль

Бориспіль / © із соцмереж

У Борисполі Київської області внаслідок ворожої атаки пошкоджено дах та верхній поверх дев’ятиповерхового житлового будинку.

Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, після удару виникла пожежа даху та однієї з квартир.

Попередньо, постраждалих немає.

© із соцмереж

© із соцмереж

На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Жителів регіону закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

У Борисполі після ворожої атаки загорілася багатоповерхівка: що відомо (фото, відео) (3 фото)

Атака на Бориспіль_1 / © із соцмереж

© із соцмереж

Атака на Бориспіль_3 / © із соцмереж

© із соцмереж

Атака на Бориспіль_2 / © із соцмереж

© із соцмереж

Нагадаємо, що раніше на Київщині спалахнули склади з продуктами після атаки дронів

Очевидці у соцмережах повідомляли про «приліт» одразу кількох російських дронів у Святопетрівському.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie