Захворіли десятки працівників та гостей: відому столичну кондитерську екстрено закрили

У двох співробітників кондитерської виявили сальмонелу / © pexels.com

Реклама

Популярна столична кондитерська Namelaka, розташована в центрі Києва на вулиці Великій Васильківській, раптово зачинила свої двері для відвідувачів. Причиною став масштабний спалах гострої кишкової інфекції, який буквально за кілька днів підкосив десятки працівників та кількох гостей закладу.

Про це кондитерська повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Як розгорталися події

Все почалося ще 29 серпня, коли один із членів команди відчув симптоми сильного харчового отруєння та пішов на лікарняний. Проте вже 1 вересня ситуація вийшла з-під контролю: ще четверо працівників не змогли вийти на зміну через різке погіршення самопочуття. Керівництво одразу звернулося до Печерської санітарно-епідеміологічної служби, але інфекція поширювалася неймовірними темпами — на вечір 2 вересня кількість хворих працівників зросла до 27 осіб.

Реклама

Спершу лікарі підозрювали вірусне захворювання, оскільки в деяких хворих спостерігався кашель. Однак результати аналізів перших десяти співробітників шокували: у двох із них виявили сальмонелу. У закладі зізнаються, що поки гадки не мають, як цей небезпечний збудник потрапив на кухню, адже лабораторний аналіз води жодних відхилень не показав.

Знищені десерти та постраждалі відвідувачі

Зрозумівши масштаби лиха, кондитерську екстрено закрили, щоб зупинити розповсюдження хвороби. Вночі спеціалізовані служби провели тотальну дезінфекцію всіх виробничих зон та залу, а зранку там влаштували професійний клінінг. Власникам довелося піти на радикальні кроки: абсолютно всю готову продукцію утилізували, а команду відправили на жорсткий карантин.

На жаль, вберегти гостей не вдалося. Наразі відомо про щонайменше трьох відвідувачів, які підхопили інфекцію. З однією постраждалою дівчиною заклад уже тримає зв’язок і повністю оплачує її лікування, контакти ще двох хворих гостей зараз активно шукають.

Чи безпечно в інших закладах мережі

Поки заклад на Великій Васильківській залишається закритим до з’ясування всіх обставин, інша локація — Namelaka на Подолі — продовжує приймати гостей у звичному режимі. Керівництво запевняє, що там не зафіксовано жодного випадку захворювання серед персоналу. Проте для перестраховки на цій локації провели додаткові перевірки продуктів і команди, а контакти між працівниками двох закладів суворо обмежили.

Реклама

Власники кондитерської публічно принесли вибачення за цей інцидент. Вони підкреслили, що завжди ретельно дотримувалися санітарних норм, мали сертифікати якості на всі продукти та щомісяця проводили дезінсекцію.

«Нам дуже прикро і боляче стикнутися з такою ситуацією, але ми зробимо все можливе, щоб виявити та ліквідувати причину та допомогти усім, хто постраждав», — наголосили в закладі.

Новини партнерів

Новини партнерів