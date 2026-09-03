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Росія вдарила по двох локаціях у Києві: що відомо про наслідки (фото)
У Києві внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них дитина. Усі травмовані госпіталізовані.
У Києві внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них одна дитина. Усіх травмованих госпіталізували.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
За даними КМВА, внаслідок ворожої атаки зафіксували влучання на двох локаціях у Дарницькому районі столиці.
«Росія продовжує цілодобово обстрілювати мирне населення», — зазначили в адміністрації.
Шестеро постраждалих, включно з дитиною, отримали травми та були доправлені до лікарень.
На місцях атаки працювали рятувальники ДСНС та інші відповідні служби. Наразі інформація щодо наслідків удару уточнюється.
КМВА нагадала, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали цивільного захисту.
Раніше стало відомо про наслідки після удару БпЛА по Києву в Голосіївському та Святошинському районах. Там було зафіксовано падіння уламків безпілотників через ворожу атаку, внаслідок чого є постраждалі.