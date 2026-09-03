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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росія вдарила по двох локаціях у Києві: що відомо про наслідки (фото)

У Києві внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них дитина. Усі травмовані госпіталізовані.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Росія вдарила по двох локаціях у Києві: що відомо про наслідки (фото)

Атака на Київ / © ДСНС

У Києві внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них одна дитина. Усіх травмованих госпіталізували.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

За даними КМВА, внаслідок ворожої атаки зафіксували влучання на двох локаціях у Дарницькому районі столиці.

Атака на Київ / © ДСНС

Атака на Київ / © ДСНС

«Росія продовжує цілодобово обстрілювати мирне населення», — зазначили в адміністрації.

Дарницький район під ударом / © ДСНС

Дарницький район під ударом / © ДСНС

Шестеро постраждалих, включно з дитиною, отримали травми та були доправлені до лікарень.

У Києві внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей / © ДСНС

У Києві внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей / © ДСНС

На місцях атаки працювали рятувальники ДСНС та інші відповідні служби. Наразі інформація щодо наслідків удару уточнюється.

КМВА нагадала, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали цивільного захисту.

Раніше стало відомо про наслідки після удару БпЛА по Києву в Голосіївському та Святошинському районах. Там було зафіксовано падіння уламків безпілотників через ворожу атаку, внаслідок чого є постраждалі.

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