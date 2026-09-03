Росія вдарила по двох локаціях у Києві: що відомо про наслідки (фото)

Атака на Київ / © ДСНС

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У Києві внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них одна дитина. Усіх травмованих госпіталізували.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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За даними КМВА, внаслідок ворожої атаки зафіксували влучання на двох локаціях у Дарницькому районі столиці.

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Атака на Київ / © ДСНС

«Росія продовжує цілодобово обстрілювати мирне населення», — зазначили в адміністрації.

Дарницький район під ударом / © ДСНС

Шестеро постраждалих, включно з дитиною, отримали травми та були доправлені до лікарень.

У Києві внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей / © ДСНС

На місцях атаки працювали рятувальники ДСНС та інші відповідні служби. Наразі інформація щодо наслідків удару уточнюється.

КМВА нагадала, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали цивільного захисту.

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Раніше стало відомо про наслідки після удару БпЛА по Києву в Голосіївському та Святошинському районах. Там було зафіксовано падіння уламків безпілотників через ворожу атаку, внаслідок чого є постраждалі.

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