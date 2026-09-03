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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Понад 20 пострілів упритул: у Києві скоїли замах на керівника клініки репродуктології

У Святошинському районі Києва невідомий відкрив вогонь по 71-річному керівнику клініки репродуктології. Нападник здійснив понад 20 пострілів і втік, його розшукує поліція.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Стрілянина у Святошинському районі Києва

Стрілянина у Святошинському районі Києва

У Святошинському районі Києва сталася стрілянина — замахнулися на життя 71-річного керівника місцевої клініки репродуктології. За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у поліції Києва.

У Києві чоловік стріляв у керівника клініки репродуктології: нападника розшукує поліція

Події відбулися орієнтовно о 10:00 безпосередньо біля входу до медзакладу. Щойно чоловік вийшов з автомобіля, зловмисник відкрив по ньому вогонь, здійснивши понад два десятки пострілів.

Потерпілого у важкому стані негайно доставили до лікарні. Після скоєного нападник втік.

Наразі в місті триває спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці збирають докази, з’ясовують мотиви злочинця та роблять усе можливе для його затримання.

За фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство.

Слідчі дії тривають за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури.

Стрілянина в Києві 3 вересня: що сталося

Нагадаємо, 3 вересня у Святошинському районі Києва поруч із лікарнею сталася стрілянина, внаслідок якої один чоловік дістав поранення. Потерпілого шпиталізували, наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Правоохоронці з’ясовують причини та обставини інциденту.

У столичному управлінні Нацполіції підтвердили факт події, проте спростували поширену в Telegram-каналах інформацію про затримання нападника. Для розшуку та затримання озброєного зловмисника у Києві оголосили спеціальну поліцейську операцію, залучивши особовий склад управлінь поліції та спецпризначенців КОРД.

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