Конфлікт через музику: у Києві чоловік з автоматом погрожував перехожому

Затримання чоловіка з автоматом / © Поліція Києва

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У Голосіївському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який зчинив конфлікт у гаражному кооперативі та погрожував місцевому мешканцю автоматичною зброєю. Подія сталася на проспекті Голосіївському.

Про інцидент поліції повідомив сам потерпілий. За вказаною адресою негайно прибули патрульні екіпажі та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

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На місці події поліцейські затримали правопорушника. Ним виявився військовослужбовець, у якого вилучили автомат. За попередніми даними, зброя є трофейною та була привезена із зони проведення бойових дій.

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Свій вчинок затриманий пояснив обуренням через іноземну музику, яку слухав перехожий.

Оскільки затриманий є військовослужбовцем, поліцейські передали його та зібрані матеріали співробітникам Державного бюро розслідувань для проведення подальшого розслідування.

Затримання чоловіка з автоматом / © Поліція Києва

Затримання чоловіка з автоматом / © Поліція Києва

Затримання чоловіка з автоматом / © Поліція Києва

Нагадаємо, в Києві 2 вересня сталася стрілянина між силовиками під час спецоперації з запобігання теракту ФСБ РФ. СБУ заявила про напад підрозділу Сил оборони, не уточнивши, якого саме. За даними ЗМІ та пабліків, на місці могли бути представники ГУР.

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