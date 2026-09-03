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- Київ
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Конфлікт через музику: у Києві чоловік з автоматом погрожував перехожому
Правоохоронці вилучили у затриманого трофейну зброю із зони бойових дій та передали справу до ДБР.
У Голосіївському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який зчинив конфлікт у гаражному кооперативі та погрожував місцевому мешканцю автоматичною зброєю. Подія сталася на проспекті Голосіївському.
Про інцидент поліції повідомив сам потерпілий. За вказаною адресою негайно прибули патрульні екіпажі та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.
На місці події поліцейські затримали правопорушника. Ним виявився військовослужбовець, у якого вилучили автомат. За попередніми даними, зброя є трофейною та була привезена із зони проведення бойових дій.
Свій вчинок затриманий пояснив обуренням через іноземну музику, яку слухав перехожий.
Оскільки затриманий є військовослужбовцем, поліцейські передали його та зібрані матеріали співробітникам Державного бюро розслідувань для проведення подальшого розслідування.
Нагадаємо, в Києві 2 вересня сталася стрілянина між силовиками під час спецоперації з запобігання теракту ФСБ РФ. СБУ заявила про напад підрозділу Сил оборони, не уточнивши, якого саме. За даними ЗМІ та пабліків, на місці могли бути представники ГУР.