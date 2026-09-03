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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

Конфлікт через музику: у Києві чоловік з автоматом погрожував перехожому

Правоохоронці вилучили у затриманого трофейну зброю із зони бойових дій та передали справу до ДБР.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Затримання чоловіка з автоматом

Затримання чоловіка з автоматом / © Поліція Києва

У Голосіївському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який зчинив конфлікт у гаражному кооперативі та погрожував місцевому мешканцю автоматичною зброєю. Подія сталася на проспекті Голосіївському.

Про інцидент поліції повідомив сам потерпілий. За вказаною адресою негайно прибули патрульні екіпажі та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

На місці події поліцейські затримали правопорушника. Ним виявився військовослужбовець, у якого вилучили автомат. За попередніми даними, зброя є трофейною та була привезена із зони проведення бойових дій.

Свій вчинок затриманий пояснив обуренням через іноземну музику, яку слухав перехожий.

Оскільки затриманий є військовослужбовцем, поліцейські передали його та зібрані матеріали співробітникам Державного бюро розслідувань для проведення подальшого розслідування.

Затримання чоловіка з автоматом / © Поліція Києва

Затримання чоловіка з автоматом / © Поліція Києва

Затримання чоловіка з автоматом / © Поліція Києва

Затримання чоловіка з автоматом / © Поліція Києва

Затримання чоловіка з автоматом / © Поліція Києва

Затримання чоловіка з автоматом / © Поліція Києва

Нагадаємо, в Києві 2 вересня сталася стрілянина між силовиками під час спецоперації з запобігання теракту ФСБ РФ. СБУ заявила про напад підрозділу Сил оборони, не уточнивши, якого саме. За даними ЗМІ та пабліків, на місці могли бути представники ГУР.

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