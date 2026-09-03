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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
535
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1 хв

Погода готує неприємний сюрприз: що чекає на Київ та область 3 вересня

У столиці очікується до +25 градусів тепла вдень та дощі.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Осінь / фото ілюстративне

Осінь / фото ілюстративне / © Pixabay

У четвер, 3 вересня, погода в Києві та області буде хмарною та нестійкою, а вдень і ввечері очікуються опади.

За даними Українського гідрометцентру, на Київщині 3 вересня буде мінлива хмарність. Якщо ніч пройде без опадів, то вдень місцями очікуються короткочасні дощі із грозами.

Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області у денні години коливатиметься від +21 до +26 градусів тепла, у столиці стовпчики термометрів покажуть від +23 до +25 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik прогнозують хмарну погоду у Києві 3 вересня. За даними метеорологів, удень та ввечері буде йти дощ. Температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +22 градусів тепла.

Погода у Києві 3 вересня / © скриншот

Погода у Києві 3 вересня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 3 вересня.

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