Погода готовит неприятный сюрприз: что ждет Киев и область 3 сентября

Осень / иллюстративное фото / © Pixabay

Реклама

В четверг, 3 сентября, в Киеве и области будет облачно и переменная погода, а днём и вечером ожидаются осадки.

По данным Украинского гидрометцентра, 3 сентября в Киевской области будет переменная облачность. Если ночь пройдет без осадков, то днем местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Реклама

Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области в дневные часы будет колебаться от +21 до +26 градусов тепла, в столице столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов тепла.

Реклама

На метеопортале Sinoptik прогнозируют облачную погоду в Киеве 3 сентября. По данным метеорологов, днем и вечером будет идти дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +22 градусов тепла.

Погода в Киеве 3 сентября

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Украине 3 сентября.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров