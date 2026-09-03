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- Киев
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Погода готовит неприятный сюрприз: что ждет Киев и область 3 сентября
В столице ожидается до +25 градусов тепла днём и дожди.
В четверг, 3 сентября, в Киеве и области будет облачно и переменная погода, а днём и вечером ожидаются осадки.
По данным Украинского гидрометцентра, 3 сентября в Киевской области будет переменная облачность. Если ночь пройдет без осадков, то днем местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области в дневные часы будет колебаться от +21 до +26 градусов тепла, в столице столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов тепла.
На метеопортале Sinoptik прогнозируют облачную погоду в Киеве 3 сентября. По данным метеорологов, днем и вечером будет идти дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +22 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Украине 3 сентября.
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