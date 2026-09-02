Комендантский час в Киеве станет короче: когда могут ввести новые правила

Киев / © Associated Press

Реклама

Правительство в ближайшее время может утвердить обновленные правила комендантского часа в Киеве.

Об этом сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии Новости.LIVE.

Реклама

По его словам, Кабинет министров и городские власти столицы согласовали предложенные изменения, а мэр Киева Виталий Кличко принимал участие в обсуждении лично.

Реклама

Дмитрий Литвин отметил, что представители власти провели консультации с бизнесом, выслушали их замечания и уже передали предложения премьер-министру. Ожидается, что решение будет зафиксировано завтра.

Обновления будут касаться не только общей продолжительности комендантского часа, но и временных границ, правил передвижения и других действующих ограничений.

Напомним, в Киеве просмотрят алгоритмы работы общественного транспорта во время воздушных тревог, а также сократят продолжительность комендантского часа.

Президент Зеленский также сообщил о введении двух уровней воздушной тревоги: «желтый» означает налет беспилотников, а «красный» — угрозу ракет, баллистики и массированные атаки.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров