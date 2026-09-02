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Комендантский час в Киеве станет короче: когда могут ввести новые правила
В Киеве изменят правила комендантского часа. Кабмин может принять решение уже завтра.
Правительство в ближайшее время может утвердить обновленные правила комендантского часа в Киеве.
Об этом сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии Новости.LIVE.
По его словам, Кабинет министров и городские власти столицы согласовали предложенные изменения, а мэр Киева Виталий Кличко принимал участие в обсуждении лично.
Дмитрий Литвин отметил, что представители власти провели консультации с бизнесом, выслушали их замечания и уже передали предложения премьер-министру. Ожидается, что решение будет зафиксировано завтра.
Обновления будут касаться не только общей продолжительности комендантского часа, но и временных границ, правил передвижения и других действующих ограничений.
Напомним, в Киеве просмотрят алгоритмы работы общественного транспорта во время воздушных тревог, а также сократят продолжительность комендантского часа.
Президент Зеленский также сообщил о введении двух уровней воздушной тревоги: «желтый» означает налет беспилотников, а «красный» — угрозу ракет, баллистики и массированные атаки.