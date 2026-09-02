Российский удар по Киеву: число пострадавших возросло (фото, видео)

Спасатели на местах ударов по Киеву

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В результате очередной российской атаки на Киев в среду, 2 сентября, пострадали 13 человек. Российские войска нанесли удары по нескольким районам столицы.

Об этомсообщилаГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«В результате очередной российской атаки в Киеве пострадали 13 человек», — сообщили в ГСЧС.

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По информации спасателей, в Голосеевском районе был потушен пожар в складских помещениях, а также устранено возгорание трёх припаркованных грузовых автомобилей.

«Уже почти неделю враг терроризирует столицу. Сегодня под ударом вновь оказались несколько районов Киева», — отметили в ГСЧС.

Информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется.

Напомним, во время атаки российский дрон попал в жилой дом в столице. Кроме того, в результате ударов было повреждено медицинское учреждение, а на территории учебного заведения возник пожар.

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Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате атаки, пятеро из них были госпитализированы.

Под обстрел реактивных дронов попали учебные корпуса Национального университета пищевых технологий на улице Владимирской. Они расположены прямо напротив Красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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