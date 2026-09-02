Російський удар по Києву: кількість постраждалих зросла (фото, відео)

Рятувальники на місцях удару по Києву / © ДСНС

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Унаслідок чергової російської атаки на Київ у середу, 2 вересня, постраждали 13 людей. Російські війська завдали ударів по кількох районах столиці.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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«Внаслідок чергової російської атаки у Києві постраждали 13 людей», — зазначили у ДСНС.

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За інформацією рятувальників, у Голосіївському районі було ліквідовано пожежу у складських приміщеннях, а також загашено займання трьох припаркованих вантажних автомобілів.

© ДСНС

© ДСНС

«Майже тиждень ворог тероризує столицю. Сьогодні під ударом знову опинилися декілька районів Києва», — наголосили у ДСНС.

Інформація щодо наслідків атаки та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, під час атаки російський дрон влучив у житловий будинок у столиці. Крім того, внаслідок ударів було пошкоджено медичний заклад, а на території навчального закладу виникла пожежа.

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Раніше повідомлялося про сімох постраждалих унаслідок атаки, п’ятьох із них госпіталізували.

Під обстріл реактивних дронів потрапили навчальні корпуси Національного університету харчових технологій на вулиці Володимирській. Вони розташовані безпосередньо навпроти Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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