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- Київ
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Комендантська година в Києві стане коротшою: коли можуть запровадити нові правила
У Києві змінять правила комендантської години. Кабмін може ухвалити рішення вже завтра.
Уряд найближчим часом може затвердити оновлені правила комендантської години в Києві.
Про це повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі Новини.LIVE.
За його словами, Кабінет міністрів та міська влада столиці узгодили запропоновані зміни, а мер Києва Віталій Кличко брав участь в обговоренні особисто.
Дмитро Литвин зазначив, що представники влади провели консультації з бізнесом, вислухали їхні зауваження та вже передали відповідні пропозиції прем’єр-міністру. Очікується, що рішення буде зафіксоване завтра.
Оновлення стосуватимуться не лише загальної тривалості комендантської години, а й часових меж, правил пересування та інших чинних обмежень.
Нагадаємо, у Києві переглянуть алгоритми роботи громадського транспорту під час повітряних тривог, а також скоротять тривалість комендантської години.
Президент Зеленський також повідомив про запровадження двох рівнів повітряної тривоги: «жовтий» означатиме наліт безпілотників, а «червоний» — загрозу ракет, балістики та масовані атаки.