Конфликт из-за музыки: в Киеве мужчина с автоматом угрожал прохожему

Задержание мужчины с автоматом / © Полиция Киева

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В Голосеевском районе Киева стражи порядка задержали мужчину, который поднял конфликт в гаражном кооперативе и угрожал местному жителю автоматическим оружием. Событие произошло на проспекте Голосеевском.

Об инциденте полиции сообщил сам потерпевший. По указанному адресу немедленно прибыли патрульные экипажи и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

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На месте происшествия полицейские задержали правонарушителя. Им оказался военнослужащий, у которого изъяли автомат. По предварительным данным, оружие является трофейным и было привезено из зоны проведения боевых действий.

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Свой поступок задержанный объяснил возмущением из-за иностранной музыки, которую слушал прохожий.

Поскольку задержанный военнослужащий, полицейские передали его и собранные материалы сотрудникам Государственного бюро расследований для проведения дальнейшего расследования.

Задержание мужчины с автоматом / © Полиция Киева

Задержание мужчины с автоматом / © Полиция Киева

Задержание мужчины с автоматом / © Полиция Киева

Напомним, в Киеве 2 сентября произошла стрельба между силовиками во время спецоперации по предотвращению теракта ФСБ РФ. СБУ заявила о нападении подразделения Сил обороны, не уточнив, какого именно. По данным СМИ и пабликов, на месте могли находиться представители ГУР.

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